Минюст засекретил документы, на основании которых ФБК включили в реестр иноагентов

Министерство юстиции отказалось предоставлять Фонду борьбы с коррупцией документы, на основании которых организация была признана иностранным агентом — на запрос ФБК в ведомстве ответили, что эта информация находится под грифом «для служебного пользования», написал в Twitter сообщил директор ФБК Иван Жданов.

По словам Жданова, для признания некоммерческой организации или физлица иноагентом должны быть конкретные доказательства, платёжки.

«Минюст нам отказывается их предоставить. Мы запрашивали в суде эту информацию, но Минюст и в суде отказался предоставить. Мне кажется, что у них нет этих платёжек. Им просто кто-то сказал, что ФБК перевели иностранные деньги, а сами они не знают, правда это или нет», — сказал Жданов «МБХ Медиа».

Напомним, 9 октября Минюст России объявил, что основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией внесён в реестр иностранных агентов, потому что получал иностранное финансирование. ФБК якобы перечислили 140 тысяч рублей два спонсора из США и Испании. В организации назвали эти переводы провокацией.