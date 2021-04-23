Минюст внёс «Медузу» в список «иностранных агентов»

Министерство юстиции России включило издание «Медуза»* в список «иностранных агентов», сообщается на сайте ведомства.

В реестр «иностранных агентов» внесли компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии. В сообщении на сайте министерства сказано, что такое решение принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации».

Напомним, в середине ноября президент Владимир Путин подписал закон о СМИ — иностранных агентах, который позволяет признавать иноагентами СМИ, получающие финансирование из-за рубежа. После принятия этого закона в Госдуму оперативно внесли законопроект, предусматривающий огромные штрафы для СМИ, признанных иностранными агентами. Максимальное наказание за «грубые» нарушения — до 5 миллионов рублей.

В список иностранных агентов Минюст уже внёс девять СМИ — это «Голос Америки»*, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС)*, телеканал «Настоящее время»*, Татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi)*, «Сибирь.Реалии»*, «Idel.Реалии»*, «Фактограф»*, «Кавказ.Реалии»*, «Крым.Реалии»*.

* По решению Минюста России «Медуза», «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее время», Татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии» включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.