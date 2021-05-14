Минюст внёс издание VTimes в список иноагентов

Издание VTimes.io* внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте Министерства юстиции.

Издание VTimes было создано бывшими журналистами и редакторами газеты «Ведомости», уволившимися после смены собственника и главного редактора. На главной странице сайта VTimes указывалось, что сотрудниками издания станут бывшие заместители главного редактора «Ведомостей» Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стёркин и Кирилл Харатьян, редакторы отдела экономики Елизавета Базанова и международного отдела Михаил Оверченко, корреспонденты Екатерина Мереминская, Александра Чунова, Григорий Кравченко и другие.

Кризис в «Ведомостях» начался весной 2020 года после того, как новым официальным собственником издания стал уральский медиаменеджер Иван Ерёмин. Он назначил главным редактором газеты Андрея Шмарова, у которого с первых дней работы возник конфликт с журналистами: он неоднократно вносил правки в уже опубликованные тексты издания и удалял тексты, чем вызвал обвинения в цензуре и нарушении редакционных стандартов. В середине июня весь руководящий состав редакции «Ведомостей» и значительная часть журналистов покинули издание.

* По решению Минюста России VTimes.io включён в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.