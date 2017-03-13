Минюст собрался защитить россиян от «кредитной кабалы»

Министерство юстиции намерено внести в закон о потребительском кредитовании изменения, позволяющие заёмщикам погашать основной долг по кредиту до выплаты неустойки. О начале разработки соответствующего законопроекта сообщается на портале regulation.gov.ru, пишет Republic.

В министерстве уверены, что нововведение «воспрепятствует росту задолженности и улучшит положение граждан-потребителей».

Минюст указывает, что сейчас очерёдность погашения требований, прописанная в законе «О потребительском кредите», ставит заёмщиков в худшее положение по сравнению с предпринимателями. Для них очерёдность кредитных выплат устанавливается Гражданским кодексом, который не допускает приоритета неустойки перед основным долгом.

Ранее, в январе 2017 года, в Госдуме отказались поддержать похожий законопроект, внесённый депутатом Госдумы шестого созыва Сергеем Вайнштейном. Предложенные им поправки подразумевали в том числе отказ от выплаты неустойки по потребительскому кредиту, если у заёмщика не было достаточно средств для полного исполнения обязательств.

«Банковский кредит стал причиной снижения совокупного бюджета домашних хозяйств в 2016 году на 1,6 трлн рублей, а в 2015 году – на 2,5 трлн рублей. Эта величина эквивалентна 4,2% от совокупных потребительских расходов населения в 2016 году», – отметили эксперты Института Гайдара, РАНХиГС и Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития.

На 1 февраля размер кредитной задолженности населения перед банками составил 10,7 трлн рублей. За 2016 год банковский долг россиян вырос на 1,7% после снижения на 6,4% годом ранее.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости