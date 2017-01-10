Минюст РФ рассказал о планах изымать у должников единственное жильё

Для общественного обсуждения опубликован законопроект Министерства юстиции РФ, позволяющий забрать у должника единственное жилье в счёт погашения кредита. Как пояснили в ведомстве, эта мера затронет только тех, чьи жилищные условия «явно превышают» их потребности, а решение о таком взыскании суд сможет принять только в случае, если у должника нет другого имущества и его доходы несоразмерны с обязательствами.

«Жильё должника может быть продано. Средства, оставшиеся после погашения задолженности, будут перечислены должнику, ему будет передана минимальная сумма, достаточная для покупки нового жилья. Однако если он в течение трёх месяцев не купит новое жильё, то сумму перечислят в бюджет муниципалитета, который и предоставит должнику новое жилое помещение, – передаёт со ссылкой на Минюст Lenta.ru. – Стоимость единственного жилья, на которое обращается взыскание, должна превышать двукратную стоимость жилого помещения, которое положено по закону ему и его семье. Размер жилья также должен превышать двукратную норму площади, предусмотренную гражданину и его семье законом».

Сумму, которую выплатят должнику для приобретения другого жилья в том же населённом пункте, где он проживал раньше, будет устанавливать суд. Согласно жилищному кодексу, предусмотренная законом норма жилищной площади составляет не менее 12 квадратных метров на человека.

«Проект не предполагает введения какого-либо "уплотнения". Речь не идёт о создании коммунальных квартир или отчуждении доли в праве на квартиру, принадлежащую должнику, с целью подселения иных лиц. Согласно проекту, должник сам будет определять, какое жильё приобрести», – передаёт заявление Минюста РИА Новости.

В случае принятия проекта поправки распространятся на договоры, заключённые после вступления закона в силу. Исключение составят требования о возмещении вреда жизни и здоровью, а также взыскании алиментов.

Агентство новостей «Между строк»