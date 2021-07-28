Минюст разрешил ЗАГСам регистрировать браки на дому

Министерство юстиции разрешило россиянам регистрировать браки на дому, а также в медицинских учреждениях, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственной регистрации заключения брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении заявителей», — говорится в тексте приказа.

К таким обстоятельствам можно отнести беременность, рождение ребёнка или непосредственную угрозу жизни жениха или невесты. Уточняется, что специалист может отказать заявителям, при этом он должен уведомить их в письменной форме. В случае одобрения, процедура будет длиться не более 150 минут и проходить так же, как и в помещении ЗАГСа.

Ранее сообщалось, что изменились правила занесения данных в паспорт гражданина России — проставление отметок о браке и детях будет добровольным.