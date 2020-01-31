Автоновости

Минюст предложил в несколько раз повысить штрафы за нарушение скоростного режима

31.01.2020 13:10
Минюст предложил в несколько раз повысить штрафы за нарушение скоростного режима

Министерство юстиции РФ представило новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), где среди прочего предлагается ужесточить наказание за превышение скорости движения, пишет «Коммерсантъ».

Минюст предлагает увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20–40 километров в час — с 500 рублей до 3000 рублей. За превышение на 40–60 километров в час предлагается установить штраф в размере 4000 рублей (вместо 1–1,5 тысячи рублей). За превышение скорости более чем на 60 километров в час предлагается штрафовать на 5000 рублей или лишать водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев. В действующей редакции КоАП предусмотрено наказание за превышение на 60–80 километров в час (2–2,5 тысячи рублей штрафа или лишение) или более чем на 80 километров в час (штраф 5000 рублей или лишение).

За повторное превышение скорости на 40–60 километров в час или выше предлагается ввести штраф 10 тысяч рублей или лишать прав на один год.

В 2019 году в правительстве России обсуждали предложение снизить «нештрафуемый» порог превышения скорости на дорогах до 10 километров в час с нынешних 20. Бывший вице-премьер Максим Акимов говорил в декабре, что это произойдёт в течение трёх лет.

Фото: РИА Новости
Copyright
Telegram mstrok.ru