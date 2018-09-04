Минюст предложил наказывать за склонение детей в интернете к опасным действиям

Минюст разрабатывает поправки об уголовной ответственности за распространение в интернете информации, побуждающей детей совершать действия, опасные для жизни и здоровья, сообщается на сайте ведомства.

Наказывать за распространение такой информации предлагается в том числе несовершеннолетних. Изменения планируется внести в главу 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, который дополнил УК двумя новыми статьями — о склонении к самоубийству и о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни. Закон был принят после статей «Новой газеты», в которых утверждалось, что из-за так называемых «групп смерти» в соцсетях подростки массово совершают самоубийства.

В марте 2018 года Путин выступил за усиление ответственности для организаторов «деструктивных групп» в социальных сетях.