Минюст определится со статусом ФБК к февралю 2020 года

Минюст примет решение об исключении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального из реестра НКО — иностранных агентов или сохранении в нём после внеплановой проверки, которая пройдёт в ближайшие два месяца, со ссылкой на ответ пресс-службы ведомства пишет «Интерфакс».

Директор ФБК Иван Жданов 18 октября попросил Минюст исключить организацию из реестра. 14 ноября он сообщил о начале внеплановой проверки ФБК в связи с этим заявлением.

Отмечается, что закон об НКО не устанавливает сроки их внеплановой проверки, однако из него следует, что решение об исключении либо об отказе в исключении организации из реестра иностранных агентов должно быть принято не позднее чем через три месяца со дня получения от НКО заявления об исключении из реестра — следовательно, не позднее 18 января 2020 года.

Минюст может исключить организацию из этого реестра, если проверка выявит, что НКО в течение года до подачи заявления не получала финансирование и имущество из иностранных источников и не занималась политикой. Такое же решение должно быть принято, если организация не позднее чем через три месяца со дня включения её в реестр иноагентов отказалась от получения денежных средств и иного имущества от иностранных источников и возвратила денежные средства и иное имущество иностранному источнику, от которого они были получены.

Напомним, Минюст включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября, поводом стали денежные переводы из Испании и США. Оспорить это решение в суде фонду не удалось. Жданов объяснял, что эти деньги поступили на заблокированные счета, так что организация не могла их вернуть и даже отследить. Он допустил, что переводы были провокацией. По его словам, большая часть средств поступает ФБК через «Яндекс.Деньги», а платёж возможен только в рублях.