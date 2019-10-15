Минюст обратился в суд, чтобы ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции подало исковое заявление в Верховный суд России с требованием ликвидировать движение Льва Пономарёва «За права человека».

В копии искового заявления, опубликованного на сайте организации, говорится, что в 2019 году на движение было заведено семь административных дел за нарушение закона об «иностранных агентах». По мнению Минюста, это весомый повод для ликвидации организации.

Как пишет Znak.com, в 2014 году «За права человека» уже вносили в реестр «иностранных агентов». При этом Пономарёв неоднократно заявлял, что движение не получает иностранное финансирование, чтобы не попадать ни в какие реестры. По его словам, основным источником получения денежных средств являлся регулярный президентский грант.