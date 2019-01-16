Минюст анонсировал ликвидацию политических партий, не участвующих в выборах

Министерство юстиции России в июне начнёт выявлять партии, которые в течение семи лет не участвовали в выборах, пишет ТАСС.

Партии, которые были зарегистрированы в 2012 году и за семь лет ни разу не приняли участия в выборах, будут закрыты решением Верховного суда.

«Анализ соблюдения политическими партиями требований действующего законодательства РФ об участии в выборах будет проводиться с июня 2019 года», — отметили в пресс-службе Минюста.

По закону Верховный суд по обращению Минюста должен ликвидировать партию, если она в течение семи лет подряд не участвовала в выборах. Под участием в выборах закон подразумевает несколько вариантов: партия выдвинула и зарегистрировала список на выборах в Госдуму, зарегистрировала своего кандидата в президенты, участвовала в губернаторских выборах минимум в 10% всех регионов или в выборах заксобраний не менее чем в 20% субъектов. Если рассматривать муниципальный уровень, то, чтобы избежать ликвидации, партия должна в течение семи лет выдвинуть и зарегистрировать кандидатов на местных выборах более чем в половине регионов страны.

В апреле 2012 года в силу вступили поправки в законодательство об упрощении процедуры регистрации политических партий. Из 64 действующих в России партий 33 были зарегистрированы в течение 2012 года. На данный момент 63 партии имеют право участвовать в выборах.