Минтруд сообщил о росте безработицы в России

Количество официально зарегистрированных безработных в июне 2022 года превысило средний показатель за последние месяцы. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

«В определённой степени мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти», — передёт слова министра РИА Новости.

Складывающаяся ситуация, по его словам, обусловлена санкциями, введёнными в отношении России после начала спецоперации на Украине. С 1 марта по 1 июня число зарегистрированных безработных находилось на низком уровне — регистрировали 660–680 тысяч новых безработных в месяц. Однако в этом месяце наблюдается рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости.

20 июня Минфин представил прогноз, касающийся уровня безработицы в ближайшие годы. В 2023 году он должен достичь 6,6%, а к 2025-му снизиться до 4,5%. Реальные доходы работающих россиян в этом году, по прогнозам, снизятся на 6,8%, а в 2023 году они вырастут относительно нового уровня на 1,3%.