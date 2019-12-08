Минтруд предложил выплачивать стипендии россиянам старше 50 лет, проходящим обучение для поиска работы

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, в котором предлагается выплачивать стипендию россиянам старше 50 лет в период прохождения обучения для поиска работы. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как пишет ТАСС, до конца 2024 года в рамках программы планируется обучить не менее 450 тысяч человек. Проект «Об утверждении специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года» предусматривает использование трёх механизмов организации обучения.

В первом случае лицам, обратившимся в центры занятости населения, предоставляется дополнительное образование. Во втором случае обучение будут проходить граждане, получившие соответствующее направление от работодателя. В третьем случае россиянам будет предоставлена возможность пройти обучение по одной из профессий, заявленных союзом «WorldSkills Россия».

Согласно документу, расходы на образовательные программы первого и третьего типа будут компенсироваться из средств, предусмотренных на реализацию программы в федеральном бюджете и бюджетах субъектов РФ, с условием, что обучение проведено полностью. По итогам обучения по любой из предложенных программ граждане будут проходить итоговую аттестацию и получать документ о приобретении профессиональной квалификации.