Минтруд предложил установить новогодние каникулы в 2021 году с 1 по 10 января

Минтруд России подготовил проект постановления правительства о выходных днях в 2021 году, документ доступен для общественного обсуждения до 22 сентября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, выходные дни в России в 2021 году предлагается установить с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября, 31 декабря.

«Обновлённый график дней отдыха формировался с учётом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни»,— говорится в сообщении ведомства.

В 2020 году 31 декабря является рабочим днём, в прошлом году по решению местных властей некоторых регионов последний день года был объявлен выходным. Тогда в Минтруде заявляли, что сделать 31 декабря выходным централизованно уже невозможно.