Минтруд предложил изменить расчёт прожиточного минимума и МРОТ

Министерство труда и социальной защиты предложило изменить принцип расчёта минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, пишет «Коммерсантъ». Издание отмечает, что мера направлена на сокращение неравенства доходов населения.

Сейчас прожиточный минимум рассчитывается из стоимости корзины потребления, то есть бедными считаются те, кто не может позволить себе минимально необходимые товары и услуги. В 2020 году прожиточный минимум в России составляет 9311 рублей, МРОТ — 12130 рублей.

Со следующего года Минтруд предлагает считать прожиточный минимум как часть (44,2%) среднедушевого дохода, то есть определять границы бедности исходя из принятого объёма потребления и зарплат в стране.

МРОТ до 2026 года планируется установить на уровне 42% от медианной зарплаты — уровня, доходы выше которого есть у половины населения России; при этом он не должен быть меньше прожиточного минимума трудоспособного населения.

Регионы должны будут перейти на новую норму до 2025 года, из бюджета на это планируют выделить 128,5 миллиарда рублей в 2021 году и 439 миллиардов в 2025 году.

Росстат зафиксировал резкий рост бедности во втором квартале 2020 года — до 19,9 миллиона человек.