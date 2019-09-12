Минтруд повысил минимальный размер оплаты труда до 12 тысяч рублей

Министерство труда подготовило законопроект, повышающий минимальный размер оплаты труда до 12,1 тысячи рублей в 2020 году, пишет «Российская газета».

Новый размер МРОТ соответствует прожиточному минимуму на вторую половину 2019 года: по мнению чиновников, трудоспособному гражданину достаточно 12130 рублей ежемесячно, чтобы обеспечить себя необходимым.

Законопроект Минтруда рассмотрят на рабочей группе Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Если его поддержат, документ внесут в Государственную думу.

По итогам первого квартала 2019 года прожиточный минимум составил 10753 рубля, минимальный размер оплаты труда в этом году находится на отметке 11280 рублей.