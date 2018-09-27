Минтруд откажется от использования термина «инвалид»

Министерство труда может отказаться от использования термина «инвалиды» в российском законодательстве, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишут «Известия».

В министерстве назвали существующий термин, обозначающий граждан с ограниченными возможностями здоровья, устаревшим и предлагают заменить его на другой, отражающий правозащитную модель государственной политики в отношении таких людей. По информации издания, до конца года с соответствующей инициативой Минтруд обратится в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), где должны будут провести научно-исследовательскую работу по этой теме. Вопрос также будет обсуждаться с общественными организациями инвалидов.

Эксперты отмечают, что дело не только в терминологии, но и в восприятии — смена формулировок должна привести к созданию системы интеграции в общество людей с ограниченными возможностями. В ФМБА на запрос о вариантах для замены термина не ответили. Между тем директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина сообщила, что среди предложений, к примеру, «люди со специальными потребностями».