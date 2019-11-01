Минтруд намерен упростить порядок назначения пенсий

В Министерстве труда заявили о планах упростить порядок назначения и выплаты пенсии. Ведомство намерено исключить обязательные требования по предоставлению различных справок и документов, если соответствующие сведения имеются в распоряжении ПФР.

«Проектом приказа предусмотрено исключение предоставления гражданами документов для установления страховой пенсии (в том числе для её перерасчёта), накопительной пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, если такие документы находятся в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда России», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Так, например, гражданину не нужно будет передавать в ПФР документы, которые имеются у территориального отделения фонда. Среди них могут быть документы, выданные органами местного самоуправления и организациями ЖКХ, которые подтверждают факты для установления пенсии.

Многодетным матерям не нужно будет дополнительно подтверждать факт воспитания ребёнка до восьми лет. Они смогут получать досрочную страховую пенсию на основании сведений индивидуального персонифицированного учёта, паспорта, свидетельства о браке, свидетельства о смерти, иных документов, содержащих сведения о возрасте ребёнка.

Также ПФР сможет обращаться к данным федеральных государственных информационных систем вместо подтверждающих документов.