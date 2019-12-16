Минтруд намерен сократить сроки выдачи материнского капитала

Минтруд РФ выступил с предложением сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала, а также сроки проверки документов и сроки выдачи средств из маткапитала. Соответствующий законопроект был опубликован 16 декабря на федеральном портале правовых актов.

«Предлагаемые изменения позволят оптимизировать механизм взаимодействия территориальных органов ПФР с органами, в распоряжении которых имеется необходимая для вынесения решения об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении информация, что, в свою очередь, позволит сократить сроки вынесения решений об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении, а также повысить качество предоставления соответствующей государственной услуги», — сообщается в пояснительной записке к документу.

Согласно действующему законодательству, у Пенсионного фонда есть месяц на рассмотрение со дня подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала. Изменения, которые предлагаются Министерством труда, позволят сократить этот срок до 12 дней. Также ведомство предлагает сократить срок проверки документов до пяти календарных дней. А сроки перечисления средств маткапитала — до трёх дней.

Как пишет ТАСС, в настоящее время объём выплаты составляет 453 тысячи рублей. С 1 января 2020 года материнский капитал будет увеличен на 3,8% — до 466 тысяч 617 рублей.