Минтруд: К концу 2019 года сократится число бедных россиян

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил во время Восточного экономического форума, что уже к концу 2019 года может снизиться число россиян с доходами ниже прожиточного минимума.

«Полугодие этого года к полугодию предыдущего — бедность увеличилась с 12,5% до 12,7%. Но мы рассчитываем, что до конца года динамика станет положительной: как правило, декабрь будущего года лучше декабря предыдущего», — цитирует ТАСС заявление министра.

По его словам, на снижение бедности повлияет, в частности, изменение потребительской корзины россиян, которое должно произойти в 2021 году.

«Нам нужно увеличить корзину по трудоспособному населению и по пенсионерам, в этом мы не дотягиваем. В зависимости от того, насколько вырастет корзина, настолько увеличатся МРОТ, региональные доплаты к пенсии, детские пособия. Это всё повлияет на снижение бедности», — пояснил он.

При этом министр отметил, что в случае изменения структуры корзины, роста цен и увеличения прожиточного минимума число бедных вырастет, поскольку «планка будет выше».