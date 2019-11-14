Минтранс запретит лицам с судимостью работать таксистами и водителями общественного транспорта

Минтранс подготовил законопроект, запрещающий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям допускать к управлению такси и общественным транспортом опасных преступников, имеющих неснятую или непогашенную судимость, пишет «Коммерсантъ».

Под запретом работа в такси будет для осуждённых за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование (в случаях, когда преступления были признаны тяжкими и особо тяжкими), теракт, организацию террористического сообщества, организацию деятельности террористической организации. Лиц, имеющих неснятую и непогашенную судимость по этим статьям, не допустят к управлению такси, автобусами, троллейбусами и трамваями. При этом, если преступник был осуждён условно, это не станет препятствием к работе водителем.

После принятия закона в течение 120 дней все водители должны будут предоставить работодателю справку из полиции о судимости, при её отсутствии их обязаны отстранить от управления автомобилем. Кроме того, гражданам, которые хотят перевозить пассажиров, при наличии судимости запретят регистрироваться как ИП.

Стоит отметить, что Владимир Путин поручил проработать запрет на управление машиной судимым до 15 декабря 2017 года, однако Минтранс сделал это лишь сейчас.