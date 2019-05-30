Минтранс разработал законопроект об обязательной регистрации дронов

Министерство транспорта разработало законопроект об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), со ссылкой на аппарат правительства пишут «Известия». Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Владельцев обяжут предоставлять информацию в Росавиацию в течение десяти дней после покупки дрона. Чтобы поставить его на учёт, необходимо будет предоставить паспортные данные, наименование модели, её серийный номер, а также указать количество двигателей и максимальную взлётную массу», — говорится в публикации.

Подать заявление на регистрацию беспилотника можно будет обычной почтой, через портал госуслуг или с помощью специального ресурса Росавиации. На основе содержащейся в обращении информации будет сформирована индивидуальная учётная запись о беспилотном летательном аппарате, эти данные будут храниться в системе в течение десяти лет после снятия дрона с учёта, отмечается в статье.

Какие санкции будут применяться в случаях отказа от внесения БПЛА в реестр, в Минтрансе не уточнили. Однако по действующему законодательству за нарушение федеральных правил использования воздушного пространства (а это относится и к полётам дронов) предусмотрен административный штраф. Обычным гражданам придётся заплатить от 2 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 25 до 30 тысяч рублей. Юридических лиц ждёт выплата в размере от 250 до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Закон вступит в силу через 120 дней после официальной публикации постановления правительства РФ — осенью текущего года. При этом отмечается, что новое требование не коснётся дронов, ввозимых в Россию иностранцами для участия в различных соревнованиях.