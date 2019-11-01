Минтранс разработал ПДД для самокатов, скейтов и гироскутеров

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД) для владельцев роликовых коньков, самокатов, скейтбордов, гироскутеров, сегвеев, моноколёс и аналогичных средств, документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Минтранс предлагает ввести новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ), к ним будут относиться устройства, «предназначенные для передвижения человека посредством использования электродвигателя или мускульной энергии человека». Исключение составят велосипеды и инвалидные коляски. Кроме того, дети до семи лет, использующие для передвижения СИМ, будут приравнены к пешеходам.

Согласно новым правилам, скорость движения пользователей СИМ «во всех случаях совмещённого движения с пешеходами», а также в жилых зонах и дворах не должна превышать 20 км/ч. Использовать СИМ в пешеходных зонах смогут только дети до семи лет. В поправках отмечается, что во всех случаях «совместного движения» велосипедистов и пользователей СИМ с пешеходами последние «имеют приоритет».

Предлагается также ввести соответствующие дорожные знаки, в частности, для обозначения зон, где запрещено пользоваться СИМ. Новыми правилами запрещается управлять СИМ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.