Минтранс разработал онлайн-тахографы для автоматических штрафов водителей

В России готовится к пилотному запуску система онлайн-тахографов — устройств, которые устанавливаются в транспорте и контролируют скорость и режим отдыха водителей, а в ближайшее время начнут автоматически выписывать штрафы за нарушения, пишет «Коммерсант».

В министерстве транспорта при этом уточнили, что не все решения о штрафах будут приниматься автоматически, часть материалов будут попадать инспекторам, однако цель всего проекта — снизить нагрузку на инспекторов, сократить их количество и автоматизировать сбор данных.

В рамках пилотного проекта штрафовать водителей по онлайн-тахографам не будут, эта норма вступит в силу после принятия закона, который планируют внести в правительство осенью.

Проект готовится к запуску в пассажирском транспорте 20 крупнейших агломерациях, однако в «Мострансавто» о нём не слышали. Онлайн-тахографы будут ставить только на новый транспорт, уже установленные продолжат работу.