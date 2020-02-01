Минтранс предложил увеличить штрафы за нарушение ПДД для водителей такси и автобусов

Министерство транспорта РФ разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают повышение в два раза штрафов за некоторые распространённые нарушения ПДД для водителей такси и автобусов. Соответствующий законопроект был опубликован 31 января на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как пишет ТАСС, штраф за управление технически неисправным автомобилем может вырасти с 500 до 1 тысячи рублей, наказание за проезд на красный сигнал светофора вырастет до 2 тысяч рублей, также в два раза может вырасти штраф за поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой — если поправки вступят в силу, он составит от 1,5 до 3 тысяч рублей. Помимо прочего Минтранст намерен повысить штрафы для водителей такси и автобусов за причинение лёгкого вреда здоровью в результате нарушения ПДД. В будущем он может составить от 5 до 10 тысяч рублей.

В четверг, 30 января, на портале правовых актов был также опубликован проект нового КоАП, предусматривающий значительное ужесточение наказания за нарушение ПДД. В частности, новый вариант кодекса предусматривает повышение в шесть раз минимального штрафа за превышение скорости. Также документом предусмотрено значительное увеличение штрафов за ряд других нарушений.