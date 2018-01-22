Минтранс предложил тратить собранные с водителей штрафы только на строительство дорог

Министерство транспорта вынесло на обсуждение в правительстве законопроект, обязывающий регионы тратить собранные с автомобилистов штрафы только на дорожное строительство, пишут «Ведомости».

Согласно законопроекту, собранные штрафы будут поступать не в бюджеты регионов, откуда их можно тратить на любые цели, а только в дорожные фонды. Ожидается, что новый порядок вступит в силу с 2019 года.

«Сейчас эти деньги идут в общий котёл и тратятся на что угодно, в том числе и на фестивали зимнего мороженого. Если же они будут идти в дорожный фонд, то это уменьшит — хотя и не сведёт к нулю — мотивацию местных властей к постоянному увеличению поборов», — считает лидер общественного движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов.

При этом, по информации газеты «Известия», в дорожные фонды не будут отправлять штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов, доходы от платных парковок и плату за создание съездов для объектов дорожного сервиса.

В январе 2018 года глава Минтранса Максим Соколов объявил, что «миф о плохих дорогах, по крайней мере федеральных дорогах, в России в 2017 году, я считаю, точно развеялся», охарактеризовав тот факт, что 80% федеральных трасс теперь отвечают нормативным требованиям.

При этом данные Росстата показывают, что на конец 2016 года менее половины (41,5%) дорог общего пользования (а не только федеральных трасс) отвечали нормативам.