Минтранс предложил передать техосмотр официальным автодилерам

Министерство транспорта России обсуждает возможность внесения изменений в порядок техосмотра автомобилей, после принятия которых для прохождения осмотра технической исправности своих транспортных средств автовладельцы будут обращаться к официальным автодилерам, пишет «Российская газета».

О вероятности новых изменений, касающихся прохождения техосмотра, глава Минтранса Евгений Дитрих сказал на полях Восточного экономического форума, который проходил на прошлой неделе. По его словам, сейчас приходится подвергать критике предыдущую реформу, когда полномочия по проведению техосмотра были переданы от ГИБДД частникам, аккредитованным в РСА. По правилам вам не продадут полис ОСАГО без предъявления диагностической карты по итогам техосмотра, однако на практике, как подчёркивают эксперты, до 80% автомобилистов такие карты просто покупают.

Попытка бороться с фиктивным прохождением техосмотра предпринята в новом законе, который вступит в силу с 1 июня 2020 года. С этого момента начнет действовать обязательная фотофиксация процедуры, а за отсутствие диагностических карт водителей будут штрафовать на 2 тысячи рублей. Штраф также будет введён за передачу ложных данных о техосмотре в единую информационную систему. Однако, пишет издание, эксперты сильно сомневаются, что это ужесточение поможет справиться с проблемой.

Известный автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что передача техосмотра дилерам поможет сделать техосмотр более реальным действием, чем сейчас. Для автовладельцев обращение к автодилерам будет более удобным и понятным вариантом, считает он. В то же время Модаретто призывает сохранить параллельно и систему выдачи диагностических карт компаниями, аккредитованными Российским союзом автостраховщиков. Это обеспечит достаточный уровень конкуренции, качества и цены услуги. Кроме того, уверен он, РСА нужно обеспечить функциями не только аккредитации, но и контроля компаний, которым доверено проведение техосмотра.