Минтранс предлагает ввести для автомобилистов платный проезд по региональным дорогам

Министерство транспорта предложило с 2025 года ввести плату за проезд по региональным дорогам для личного транспорта — взамен предлагается с 2035 года ввести бесплатный проезд на общественном транспорте, пишет РБК.

Инициативу расписали в обновлённом проекте транспортной стратегии, подлинность документа подтвердил представитель Российского союза промышленников и предпринимателей, в который министерство отправило стратегию для ознакомления.

Механизм «пользователь платит» предлагают внедрить для всех категорий автомобилистов: такая схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. Однако в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

Минтранс предлагал вводить плату за проезд по дорогам общего пользования, включая въезд в города, ещё несколько лет назад. Инициатива должна была сократить число пользователей личного транспорта, идею поддержал мэр Москвы Сергей Собянин, а Госдума рассматривала соответствующий законопроект в 2016 году. Однако инициатива вызвала волну критики не только населения, но и депутатов. В правовом управлении Госдумы предупреждали, что местные власти получат «неопределённые по объёму» полномочия. Сама же идея, по их словам, противоречит российскому законодательству, требующему наличия альтернативного бесплатного проезда. В результате этот законопроект так и не был принят.