Минтранс планирует отменить предполётный досмотр транзитных пассажиров на внутренних рейсах

Минтранс подготовил поправки, отменяющие предполётный досмотр транзитных пассажиров, совершающих перелёты внутри России, пишет РИА Новости.

По действующим правилам пассажиры транзитных рейсов должны проходить предполётный досмотр на общих основаниях до входа в стерильную зону промежуточного аэропорта, при этом багаж транзитных пассажиров на внутренних рейсах (при выполнении некоторых условий) повторно не досматривается.

Отмена досмотра для транзитных пассажиров сделает их пребывание в промежуточном аэропорту более комфортным и минимизирует риск опоздать на рейс, сказала глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

Кроме того, генеральный директор «Аэропортов регионов» Евгений Чудновский отметил, что авиакомпании смогут снизить время разворота самолёта и стыковки рейсов, а аэропортам не придётся нести затраты на разграничение потоков пассажиров.