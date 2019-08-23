Минтранс пересмотрит правила передвижения на гироскутерах, сегвеях и моноколёсах

Министерство транспорта РФ планирует внести изменения в правила дорожного движения, касающиеся регулирования использования электромеханических транспортных средств (ЭМТС) — гироскутеров, сегвеев, моноколёс, электробайков и электросамокатов.

Как пишет Znak.com, уже к концу года передвижение на электротранспорте в России будет регламентироваться ПДД.

Депутаты предложили ввести правила использования ЭМТС, поскольку в последнее время выросло число ДТП с их участием.

По данным ТАСС, в МВД до конца года планируют завершить исследование об административно-правовом статусе участников дорожного движения на ЭМТС.