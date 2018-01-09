Минтранс отменил ограничения движения по федеральным дорогам весной

Министерство транспорта с 2018 года отменило временные ограничения движения по федеральным дорогам в весенний период, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам первого замглавы министерства Евгения Дитриха, отказ от ограничений позволит перевозчикам более эффективно планировать свою деятельность и значительно снизит себестоимость доставки грузов. В ведомстве отметили, что ограничения вводились из-за снижения несущей способности дорог. По информации Минтранса, на сегодняшний день в нормативном состоянии находятся около 80% автодорог федерального значения и этот показатель постоянно растёт.