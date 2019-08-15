Минтранс определил новую методику размещения камер вдоль дорог

Министерство транспорта РФ разработало новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ». Документ под названием «Методики определения мест размещения технических средств автоматической фотофиксации нарушений ПДД» обсуждался в конце июля на заседании комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Согласно новым правилам, место установки камеры видеофиксации следует выбирать «с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступлений в бюджет от штрафов». При этом также должно учитываться «финансово-экономическое обоснование» разных вариантов установки. Владельцам дорог рекомендуется размещать в интернете информацию о местоположении камер, а используемые муляжи необходимо обозначать на картах как действующие видеокамеры.

«Методика в целом одобрена, но будет дорабатываться с учётом замечаний», — заявил представитель вице-премьера Максима Акимова.

Документ, предположительно, будет утверждён уже в сентябре и будет применяться во всех регионах, кроме Москвы, заявили газете в столичном Центре организации дорожного движения.

По данным ГИБДД, в России установлено свыше 12 000 стационарных и более 4 000 передвижных видеокамер. В первом полугодии 2019 года с их помощью выписано 52 млн постановлений на общую сумму порядка 35 млрд рублей. В настоящее время применение камер регламентируют ГОСТ 2016 года и регламент МВД по надзору за движением 2017 года, но лишь частично.