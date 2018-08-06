Минтранс обяжет авиакомпании платить пассажирам до 400 долларов за овербукинг

Авиаперевозчики будут нести чётко фиксированную финансовую ответственность за намеренную продажу большего числа авиабилетов, чем мест в самолёте (овербукинг). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в авиационной отрасли.

Предварительно компенсация составит 200–400 долларов на международных рейсах и 8–20 тысяч рублей на внутренних. Деньги будет получать не государство, а пассажиры, не сумевшие попасть на борт. Кроме того, авиаперевозчики должны будут вернуть пассажирам деньги за билет или предоставить другое удобное время вылета, предложить дополнительные бонусы (например, повышение класса обслуживания в самолёте или оплату номера в гостинице). Изменения в закон планируется внести до конца 2018 года.

Крупные штрафные санкции в пользу государства к авиакомпаниям применяться не будут, так как эта мера может привести к росту цен на авиабилеты. Между тем глава консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что запрет на овербукинг также приведёт к росту цен на билеты на 10−15 процентов.

В России овербукинг запрещён, но авиакомпании его всё равно практикуют, за что получают штрафы. Сейчас размер и форму компенсации пассажирам за овербукинг определяют сами перевозчики. При этом иногда они её вообще не платят, отмечает «Медуза».