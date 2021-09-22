Минтранс изменит требования к прохождению техосмотра для всех авто

Минтранс намерен упростить процедуру прохождения техосмотра, сократив количество пунктов в списке обязательных проверок с 89 до 59, пишет «Коммерсантъ».

Изменения, предлагаемые ведомством, коснутся тех видов транспорта, которые всё ещё будут обязаны проходить ТО. Ранее в Госдуму внесли законопроект об отмене обязательного техосмотра для владельцев личных машин и мотоциклов.

Минтранс предлагает не брать во внимание при осмотре потёки масла на двигателе, коробке передач, а также потёки мостов и кондиционера, не тестировать работоспособность стеклоомывателя, не измерять уровень шума выхлопной системы, не осматривать тормозные трубки на предмет возможных повреждений. В Минтрансе считают, что отказ от этих проверок упростит процедуру техосмотра без ущерба для безопасности движения и сократит расходы операторов.

В МВД отмечают, что также нужно отказаться и от проверки трещин на лобовом стекле, работоспособности замков дверей и обдува ветрового стекла, но министерство транспорта пока не согласно с этими предложениями, однако готово к обсуждениям.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство поддержит инициативу «Единой России» об отмене обязательного техосмотра для новых автомобилей. Однако эксперты полагают, что отмена обязательного техосмотра угрожает безопасности на дорогах, так как не все водители готовы заботиться о состоянии своего авто.