Минтранс хочет ужесточить требования к качеству топлива для самолётов

Минтранс разрабатывает проект новых правил наземного обслуживания самолётов, ужесточающий требования к топливообеспечению, принятые в Международной организации гражданской авиации, пишут «Известия».

В Росавиации заявили, что выступают за возврат к сертификации авиатоплива, которая существовала в России до 2015 года.

«Это важное звено в системе обеспечения безопасности полётов. Обязательная сертификация авиаГСМ на государственном уровне является общемировой практикой в гражданской авиации. В России необходимо к ней вернуться», — отметили в ведомстве.

Источники в авиаотрасли отметили, что ситуацию с качеством авиационного топлива в стране нельзя назвать безопасной. В авиакомпании «Северный ветер» также выступили за «обязательную сертификацию», отметив, что сейчас за качество топлива отвечают перевозчики, которые не могут на него повлиять.