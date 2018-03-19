Минтранс хочет ужесточить требования к качеству топлива для самолётов

Минтранс разрабатывает проект новых правил наземного обслуживания самолётов, ужесточающий требования к топливообеспечению, принятые в Международной организации гражданской авиации, пишут «Известия».
В Росавиации заявили, что выступают за возврат к сертификации авиатоплива, которая существовала в России до 2015 года.
«Это важное звено в системе обеспечения безопасности полётов. Обязательная сертификация авиаГСМ на государственном уровне является общемировой практикой в гражданской авиации. В России необходимо к ней вернуться», — отметили в ведомстве.
Источники в авиаотрасли отметили, что ситуацию с качеством авиационного топлива в стране нельзя назвать безопасной. В авиакомпании «Северный ветер» также выступили за «обязательную сертификацию», отметив, что сейчас за качество топлива отвечают перевозчики, которые не могут на него повлиять.
«Ни заправщики, которые обеспечивают керосином авиакомпании, ни логисты, которые доставляют его с НПЗ в аэропорты, подобной ответственности не несут», — отметили в компании.