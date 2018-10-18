Минтранс допустил создание скоростного движения от Москвы до Урала к 2031 году

Правительство рассматривает вопрос о строительстве скоростной железной дороги и автотрассы от Москвы до Урала к 2031 году, пишет ТАСС. О планах кабмина на форуме «Дорога 2018» рассказал замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.

«За 2024 год уже прорабатываем вопрос (скоростного) движения на Урал. Когда ВСМ дойдёт до Казани, его нужно будет очень активно доводить до Уральской агломерации», — заявил Алафинов.

Замминистра пояснил, что пока ещё нет окончательного решения по конечной точке маршрута, но власти рассматривают варианты продления дороги от Казани до Челябинска или Екатеринбурга. Задача будет реализована по мере выполнения комплексного плана развития магистральной инфраструктуры до 2024 года, предусматривающего строительство скоростной железной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань и автотрассы Москва — Казань, пояснил чиновник.

«Исходя из того опыта, который есть, и расстояния, которое там есть, это реально к 2031-му», — подчеркнул замглавы министерства.

В начале октября первый замгендиректора РЖД Александр Мишарин сообщил, что руководство компании изучит возможность запуска произведённых в России «Сапсанов» и других высокоскоростных поездов на международных маршрутах.