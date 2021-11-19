Минтранс анонсировал строительство Восточного объезда в Верхнюю Салду в обход Нижнего Тагила 

В Нижнем Тагиле планируется построить Восточный объезд на Верхнюю Салду. Власти Свердловской области формируют соответствующую госпрограмму и будут просить деньги из федерального бюджета на реализацию проекта. Об этом заявил министр транспорта региона Василий Старков на сегодняшней пресс-конференции, сообщает «Новый день».
По словам Старкова, ориентировочная стоимость работ оценивается в 5 млрд рублей, однако цифра будет корректироваться. Министр отметил, что до этапа строительства необходимо подготовить проект и сделать дорожную карту.
«Что касается непосредственно строительства, то многое будет зависеть от федерального финансирования. Пока ни сроки, ни стоимость я не готов назвать», — заявил Василий Старков.
Восточный объезд — часть объездного кольца вокруг Нижнего Тагила. Сейчас в Верхнюю Салду из Екатеринбурга можно проехать только по территории города через Дзержинский район. Новая автодорога должна соединить Свердловское шоссе с Салдинским. Её строительство обсуждается уже около десяти лет. Несколько лет назад даже начались предпроектные работы, власти анонсировали начало стройки, однако проект до сих пор не реализован.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в 2018 году в интервью АН «Между строк» рассказывал о важности строительства нового объезда:
«Так или иначе, нам надо выводить машины из города. Экология — это не только коксохим, 14 процентов загрязняющих веществ — это выбросы автомобилей. Уведя из города грузовые автомобили в объезд через Нижнюю и Верхнюю Салду, мы снижаем экологическую нагрузку и развиваем Нижнетагильскую агломерацию».