Минтранс анонсировал строительство Восточного объезда в Верхнюю Салду в обход Нижнего Тагила 

В Нижнем Тагиле планируется построить Восточный объезд на Верхнюю Салду. Власти Свердловской области формируют соответствующую госпрограмму и будут просить деньги из федерального бюджета на реализацию проекта. Об этом заявил министр транспорта региона Василий Старков на сегодняшней пресс-конференции, сообщает «Новый день».

По словам Старкова, ориентировочная стоимость работ оценивается в 5 млрд рублей, однако цифра будет корректироваться. Министр отметил, что до этапа строительства необходимо подготовить проект и сделать дорожную карту.

«Что касается непосредственно строительства, то многое будет зависеть от федерального финансирования. Пока ни сроки, ни стоимость я не готов назвать», — заявил Василий Старков.

Восточный объезд — часть объездного кольца вокруг Нижнего Тагила. Сейчас в Верхнюю Салду из Екатеринбурга можно проехать только по территории города через Дзержинский район. Новая автодорога должна соединить Свердловское шоссе с Салдинским. Её строительство обсуждается уже около десяти лет. Несколько лет назад даже начались предпроектные работы, власти анонсировали начало стройки, однако проект до сих пор не реализован.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в 2018 году в интервью АН «Между строк» рассказывал о важности строительства нового объезда: