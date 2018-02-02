Минстрой предложил способ сэкономить на плате за отопление

Министерство строительства России разработало проект постановления правительства, по которому собственник жилья сможет платить за отопление по показателям индивидуального прибора учёта, пишет «Газета.ру».

Согласно действующему законодательству, можно производить расчёт за тепло согласно показаниям индивидуальных приборов учёта, только если они установлены и работают во всех квартирах многоквартирного дома. Ведомство предлагает новую формулу, согласно которой можно будет рассчитать потребление, исходя из показателей квартирного счётчика. В пресс-службе Минстроя отметили, что такой подход позволит решить проблему индивидуального отопления, поскольку сегодня люди, которые срезали батареи, всё равно платят за них.

По этому постановлению, если у человека стоит счётчик, то его показатели учитываются в любом случае, даже если у остальных жильцов дома нет этого оборудования, поясняет депутат Госдумы Александр Сидякин.

«В этом случае из показателей общедомовых приборов учёта вычитаются данные конкретного индивидуального прибора, а человек доплачивает дополнительно обогрев мест общего пользования в доме», — добавил Сидякин.

Платёж за отопление в зависимости от региона может занимать до 50% ежемесячной платы по жилищно-коммунальным услугам. При этом попытки сэкономить на потреблении, установив счётчик, срезав батареи или выключив их в дневное время суток, фактически не работают. Даже если человек платил по показателям счётчика, в конце месяца приходит перерасчёт.

«Люди часто платят по счётчику, а потом им приходится доплачивать из своего кармана по итогам перерасчёта из-за того, что не все жильцы установили счётчики или не все передали по ним данные», — высказал мнение эксперт рабочей группы «Качество жизни» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький.

Поставщикам тепла новация Минстроя грозит сокращением выручки, поскольку нормативы традиционно выше фактического потребления «по счётчику».