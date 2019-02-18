Минстрой анонсировал появление в России технологии бронирования парковочных мест

Министерство строительства и ЖКХ РФ ведёт работу над внедрением в городах страны технологии бронирования парковочных мест при помощи специального мобильного приложения, со ссылкой на заместителя главы ведомства Андрея Чибиса пишут «Известия».

По его словам, новая практика потребует не только поиска технологических решений, но и соответствующей доработки нормативно-правовой базы. Он отметил, что сделать это будет «не так просто», поскольку речь идёт об информировании других участников движения о том, что конкретное парковочное место уже забронировано через приложение.

«Сложность не в том, чтобы забронировать, а в том, чтобы никто чужой на ваше место не встал, — как за минимальные деньги обеспечить информирование о том, что это место занято. И если всё-таки встал, то заплатит такой же штраф, как за незаконную стоянку. Приложение создать просто, а внедрить систему правоотношений, административной ответственности и прочее — сложней», — сказал Андрей Чибис.

Он выразил уверенность, что цифровизация парковочных пространств в российских городах будет способствовать их более эффективной организации и использования этого ресурса в качестве инструмента транспортной политики в целом. Сейчас, по словам замминистра, первая роль принадлежит градостроительным нормативам, которые можно сравнивать с ощущениями, плохо подкреплёнными данными об истинном положении дел. В том числе по этой причине городам не удаётся справиться с проблемой дорожных пробок.