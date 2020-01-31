Минспорт приостановил аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), пишет «Коммерсантъ».

«Решением комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Министерства спорта РФ государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, ВФЛА рекомендовали «рассмотреть вопрос о сложении полномочий, включая полномочия всех членов президиума организации». Теперь федерация не сможет получать госфинансирование спортивных мероприятий ВФЛА, включая сборы, также временно прекратится финансирование региональных сборных, остановится процесс присвоения спортивных разрядов и званий спортсменам, а также тренерских и судейский категорий.

Напомним, 29 января структура Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовала исключить ВФЛА из Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics), а также предложила запретить российским спортсменам выступать на крупнейших соревнованиях даже в нейтральном статусе. Восстановлением статуса ВФЛА будет заниматься рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР).

Рекомендация AIU последовала после того, как World Athletics потребовала от ВФЛА дать объяснения по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, который был уличён в предоставлении фальшивой медицинской справки для объяснения пропуска допинг-теста. У World Athletics появились данные о том, что к покрывательству прыгуна было причастно руководство ВФЛА, включая её президента Дмитрия Шляхтина, который в итоге был отстранён от работы, а в конце прошлого года подал в отставку.