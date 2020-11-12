Минпросвещения выступило против дистанционного обучения в школах

Первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко категорично высказался о введении дистанционного обучения в школах, пишет РИА Новости.

«Сразу скажу, что абсолютно против того, чтоб взять и всех перевести на дистанционное обучение. Это разрушает образовательный процесс и препятствует качественной передаче знания от учителя ученику. Помимо обучения, у школы есть важная функция — это воспитание», — заявил Глушко.

По словам замминистра просвещения, сложнее всего на дистанте ученикам начальной школы — в силу возраста детям особенно сложно учиться дистанционно. Кроме того, решение посадить за компьютер первоклассника, который ещё не был на уроке в классе, противоречит нормам СанПиНа, которые регулируют использование техники в образовательном процессе ребёнка.

Ранее исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов подписал указ о переходе 6–11-х классов в школах региона на дистанционное обучение с 9 по 14 ноября.

Заместитель губернатора региона Павел Креков позже заявил, что дистант планируют отменить для учеников 9–11-х классов.