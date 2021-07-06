Минпросвещения включило «патриотическое воспитание» в образовательный стандарт

Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказы Минпросвещения об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного общего образования, в которых говорится о патриотическом воспитании. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новым приказам, в образовательные стандарты, помимо пунктов о единстве образовательного пространства, личностном развитии учащихся и гарантии получения качественного основного общего образования, включили:

— формирование «российской гражданской идентичности» обучающихся (включает в себя готовность выполнять свои гражданские обязанности и активное участие в жизни государства);

— формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на протяжении жизни, разумное и безопасное использование цифровых технологий, единство учебной и воспитательной деятельности;

— развитие учащихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание;

— формирование у школьников системных знаний о месте России в мире, её исторической роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений о современной России, «устремлённой в будущее».

На основе ФГОС разрабатываются учебные программы и учебники, эти стандарты обязательны для вузов, колледжей и школ.