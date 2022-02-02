Минпросвещения России проведёт для родителей будущих первоклассников обучающий онлайн-марафон 

Бесплатный марафон для родителей будущих первоклассников проведёт Минпросвещения России 2 и 3 февраля. Онлайн-мероприятие придумали специалисты Института изучения детства, семьи и воспитания РАО по инициативе Минпросвещения РФ.

Участники марафона обсудят, в каком возрасте лучше отправить ребёнка в первый класс, и как понять, что он готов к школе. На вопросы, волнующие родителей, ответит ведущий научный сотрудник Института воспитания РАО и психолог Анна Бояринцева.

Вебинары пройдут на площадке мессенджера Telegram в формате разговора, и все родители смогут спросить о том, что их волнует. Для участия в вебинаре нужно пройти предварительную регистрацию на сайте. Первое занятие состоится сегодня, 2 февраля, в 16:00 по московскому времени.

Отметим, заявления на поступление в первый класс родители смогут подать с 1 апреля.