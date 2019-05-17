Минпросвещения РФ поблагодарило мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева за активную работу с подростками

Министерство просвещения России и Международный центр обучающих систем поблагодарили мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева за активную работу с подрастающим поколением. Благодарственное письмо было передано главе города сегодня, 17 мая, во время аппаратного совещания. Мэр лично поддержал команду местных школьников при подготовке к олимпиаде «Созвездие-2019», они разрабатывали и готовили к презентации свои научно-исследовательские проекты. Воспитанники городской станции юных техников достойно представили родной город и первенствовали в номинации «Космонавтика». Победителем олимпиады был признан Матвей Ладыгин, а два третьих места присуждены работам Никиты Ходневича и Олега Холодилова.

«Все мы с вами знаем, что система дополнительного образования в Нижнем Тагиле — самая лучшая в Российской Федерации, — отметил сегодня на аппаратном совещании замглавы по соцполитике Валерий Суров. — Мы в этом даже не сомневаемся. Только в Нижнем Тагиле сегодня дети в рамках дополнительного образования изучают историю своего города, своей семьи. Такого ни в одном городе нет. Наши детки участвуют во всех мероприятиях как российского, так и мирового масштаба. Это всё позволяет городу участвовать в федеральных программах и получать федеральные гранты».

В этом году в олимпиаде «Созвездие» приняли участие 365 человек из 45 регионов России и 11 областей Казахстана. По данным пресс-службы мэрии, отличился один из тагильчан и в направлении «Окружающая среда и её защита». Ярослав Маськин, воспитанник городской станции юных натуралистов, разработал исследовательский проект, связанный с экологическими проблемами водных экосистем Нижнего Тагила. Его проект занял второе место.

Сегодня в городе работают 16 учреждений дополнительного образования. В них на постоянной основе обучаются 23 639 школьников.