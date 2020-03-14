Минпросвещения рекомендовало российским школам перейти на дистанционное обучение

Министерство просвещения направило во все регионы России рекомендацию временно перевести все школы на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу ведомства, региональным органам управления образованием также поручено обеспечить своевременные дезинфекционные мероприятия — в первую очередь контролировать графики уборки и проветривания помещений.

«У нас есть все возможности для того, чтобы ребята продолжали получать знания. Это то, что уже удалось создать благодаря работе в рамках нацпроекта “Образование”, и, прежде всего, это ресурс Российской электронной школы, содержащий свыше 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков от лучших педагогических коллективов и доступный всем онлайн. У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения», — заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

В Москве, согласно указу мэра Сергея Собянина, во всех школах уже разрешено свободное посещение для учащихся.