Минпросвещения разрабатывает «свой TikTok» для школьников

Министерство просвещения РФ заявило о разработке образовательной социальной сети для российских школьников по аналогии с TikTok. Об этом в ходе видеоконференции с нижегородскими учениками школ рассказал глава ведомства Сергей Кравцов, уточнив, что разработка соцсети ведётся совместно с компанией Mail.ru Group.

«Мы делаем свой такой TikTok для школьников, делаем свою социальную сеть для школьников. Мы делаем свой ВКС, сейчас общаемся с использованием Zoom — зарубежного программного обеспечения. А делаем своё, отечественное», — цитирует министра ТАСС.

По словам Кравцова, в приложении будет «развивающий, интересный» образовательный контент, а также в нём не будет негативной информации, потому что «негативная информация, которая есть в интернете, достаточно плохо влияет». Когда соцсеть станет доступна, министр не уточнил.

Напомним, ранее глава Минпросвещения анонсировал программу видеосвязи, аналогичную Skype и Zoom, которую ведомство разрабатывает совместно с Минцифры. Тестирование платформы началось в мае.