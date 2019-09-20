Минпросвещения поддержало законопроект о горячем питании для учеников начальной школы

Министерство просвещения РФ выступило в поддержку законопроекта о предоставлении горячего питания для школьников младших классов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, законодательное закрепление основных принципов организации питания позволит структурировать работу в регионах.

Напомним, проект закона был внесён на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Как пишет ТАСС, законопроектом вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного и «безопасного питания учащихся младших классов». Также нормами документа чётко определяется «обязательность обеспечения школьников горячим питанием».

В Минпросвещения считают, что организация горячего питания является необходимостью для образовательного процесса.

«В настоящее время министерство изучает региональный опыт и лучшие практики по организации питания, которые лягут в основу единых рекомендаций для всей страны», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, в условиях возможного дефицита средств законопроект предлагает предусмотреть возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование затрат на эти цели.

Согласно данным замминистра просвещения Татьяны Синюгиной, на сегодняшний день порядка 75% учеников российских школ не получают двухразовое горячее питание, почти 40% — даже разовое.