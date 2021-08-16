Минпросвещения объявило о старте учебного года в очном формате

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учебный год в российских школах начнётся в очном формате, заявление чиновника опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Учебный год начнётся в обычном очном режиме. Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов», — сообщил Сергей Кравцов.

По словам Кравцова, вводить дистанционный формат не планируется. Принудительная вакцинация учеников и педагогов, а также ограничения против непривитых недопустимы, заявила уполномоченный при президенте РФ Анна Кузнецова.