Минпромторг запустил сервис по сбору данных о вакцинации сотрудников промышленных предприятий

Министерство промышленности и торговли России запустило сервис для сбора данных о вакцинации сотрудников промышленных предприятий, сообщается на сайте ведомства.

Сервис действует в рамках Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), оповещения о необходимости предоставить данные для него получили уже более 10 тысяч предприятий. Сервис позволяет предприятиям подать сведения о количестве уже привитых сотрудников, а также сотрудников, готовых к вакцинации и уже переболевших COVID-19.

«Эта информация поможет анализировать темпы вакцинации и эпидемиологическую обстановку как на конкретных предприятиях, так и в отраслях промышленности, и совместно с Роспотребнадзором вырабатывать соответствующие рекомендации по предотвращению распространения заболевания на производствах и минимизации экономических последствий пандемии для предприятий», — рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ранее власти Москвы объявили обязательную вакцинацию для работников сферы услуг, торговли, образования, здравоохранения и транспорта. Аналогичные меры начали принимать другие регионы страны.