Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, пишет ТАСС. Речь идёт о запрете на продажу любых видов жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса Евро-5.

«По оценкам Росстандарта, доля фальсифицированного моторного топлива, в том числе суррогата, на рынке составляет около 9%. Указанное топливо продаётся на АЗС, потребителями являются как обычные граждане (в погоне за дешёвым топливом), так и транспортные компании», — сообщили в Минпромторге.

В 2019 году Роскачество, Минпромторг и Росстандарт запустят пилотный проект по исследованию качества бензина. Пилотные проверки провели на АЗС в Ставропольском крае, после чего проект планируется расширить и на другие регионы.